ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (30.10.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Konsolidierung vor dem Ende? ChartanalyseÜbergeordnet hatten es deutsche Autobauer aufgrund der bekannten Probleme um Dieselgate zuletzt nicht gerade einfach, was auch der Kursverlauf bestens widerspiegelt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In dem Wertpapier des Münchner Autobauers BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe es nach den Verlaufshochs aus Anfang dieses Jahres bei 91,76 Euro nämlich kein frisches Verlaufshoch mehr gegeben, vielmehr habe die Aktie im Bereich der gleitenden Durchschnitte nach dem Ausbruch über einen vorausgegangenen Abwärtstrend seitwärts konsolidiert. Doch zuletzt hätten sich Investoren den Wertpapieren der Autobauer recht wohlgesonnen gezeigt und die Kursnotierungen merklich in die Höhe gedrückt. Auch zu Beginn dieser Woche seien Automobilwerte wieder stark nachgefragt, bei der BMW-Aktie könnte in der Tageschartauflösung mit dem Kurssprung vom Montag eine Auflösung der kurzfristigen Konsolidierungsbewegung seit Anfang dieses Monats bevorstehen und sei daher bestens für ein mehrtägiges Long-Investment geeignet.Obwohl das Papier von BMW im Montagshandel mit einem deutlichen Kursplus gestartet sei, müsse mindestens noch das Niveau von 88,00 Euro per Tagesschlusskurs überwunden werden. Erst dann sind weitere Zugewinne bis an die Oktoberhochs von 89,35 Euro sowie an die darüber liegende Hürde von rund 90,00 Euro möglich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.10.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:87,60 EUR +0,44% (30.10.2017, 11:12)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:87,48 EUR +0,18% (30.10.2017, 11:25)