Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (24.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Günstige Bewertung und attraktive Dividendenrendite! AktienanalyseDer Autobauer BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hat 2016 erneut einen Rekordgewinn eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unterm Strich hätten die Münchener 6,91 Mrd. Euro verdient - das seien acht Prozent mehr als im Vorjahr. Anleger hätten dennoch verschnupft reagiert. Zum einen hätten sich Analysten noch mehr erwartet. Zum anderen habe die Bilanz einige Schwachstellen gehabt. Insbesondere in der zentralen Autosparte sei es nicht so rund gelaufen. Hier sei die EBIT-Marge auf 8,9 Prozent zurückgegangen. Im Schlussquartal sei die Gewinnmarge sogar auf 8,3 Prozent gesunken. Damit habe BMW seinen Vorsprung gegenüber dem Rivalen Daimler aufgeben müssen. Grund seien hohe Investitionen in neue Modelle gewesen. Aber auch der Preiskampf und der Hochlauf neuer Technologien rund um Elektromobilität und Vernetzung würden Spuren hinterlassen. Das operative Ergebnis (EBIT) sei daher um 2,2 Prozent auf 9,39 Mrd. Euro zurückgegangen.Dem neuen Absatzrekord hätten Anleger ebenfalls wenig Positives abgewinnen können. Insgesamt, also zusammen mit den Marken Mini und Rolls-Royce, liege BMW zwar weiterhin vor der Stuttgarter Konkurrenz mit Mercedes und Smart. In der Oberklasse hätten die Schwaben den Münchener jedoch erstmals nach elf Jahren wieder den Rang abgelaufen. Nicht einmal die Dividendenanhebung habe Anleger noch umstimmen können. Dabei wolle BMW die Ausschüttung unerwartet kräftig um 30 Cent auf den Rekordwert von 3,50 Euro je Aktie erhöhen. Der Konzern wolle zudem mit jüngeren Modellen gegen sinkende Margen im Kerngeschäft ankämpfen. "Wir werden 2017 und 2018 insgesamt über 40 neue und überarbeitete Modelle unserer drei Premiummarken auf den Markt bringen", so Vorstandschef Harald Krüger.Umsatz, Absatz und Vorsteuerergebnis im Konzern dürften daher weiter steigen. Aber nicht nur deswegen stünden die Chancen auf eine zumindest stabile Kursentwicklung in den nächsten Monaten nicht schlecht. Auch die günstige Bewertung der BMW-Aktie sowie die attraktive Dividendenrendite von mehr als vier Prozent sollten immer wieder Käufer anlocken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:82,78 EUR -0,36% (24.03.2017, 10:00)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:82,819 EUR -0,30% (24.03.2017, 10:12)