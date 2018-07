Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (19.07.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Europäischer Automarkt sendet ermutigende Signale - AktienanalyseAm 2. August öffnet BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) seine Bücher, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Mittelpunkt des Interesses dürfte wegen des US-Handelsstreits mit EU und China die Prognose stehen. Daimler habe bereits gewarnt, dass die Gewinne unter dem Konflikt leiden würden. Der Stuttgarter Autobauer rechne daher inzwischen mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern leicht unter dem Vorjahresniveau. Zuvor habe Daimler ein EBIT leicht über dem 2017er Wert angepeilt.Ermutigende Signale würden unterdessen vom europäischen Automarkt kommen. Dieser sei nach einem schwachen Vormonat im Juni robust gewachsen. Die Zahl der Neuzulassungen in der Europäischen Union sei im Jahresvergleich um 5,2 Prozent auf fast 1,6 Mio. Fahrzeuge gestiegen, wie der Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitgeteilt habe. BMW habe es auf einen Zuwachs von 8,2 Prozent gebracht.Insgesamt sei der bayerische Autobauer im Juni 200.610 Autos der Stammmarke BMW losgeworden - und damit vier Prozent mehr als im Vorjahr. Bis zur Jahresmitte habe das Plus bei zwei Prozent auf 1,06 Mio. Fahrzeuge gelegen. Mercedes-Benz habe im Juni hingegen einen Absatzrückgang von 2,6 Prozent auf 203.800 Fahrzeuge hinnehmen müssen. Der Abstand auf den Stuttgarter Konkurrenten habe sich damit nach sechs Monaten auf 130.000 Wagen verkürzt.Für Gesprächsstoff hätten zudem Äußerungen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang gesorgt, wonach BMW als erster ausländischer Autohersteller die Gelegenheit erhalte, die Mehrheit an einem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen zu bekommen. Ursprünglich sollten die Beteiligungskriterien erst 2022 gelockert werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2018)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:80,29 EUR -0,63% (19.07.2018, 10:27)