ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (04.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: BMW 2016 unter den profitabelsten Autobauern der Welt - Die Börse spielt aber die Zukunft! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler und BMW seien im Jahr 2016 die profitabelsten Autobauer der Welt gewesen. Der Börsenexperte verweise aber darauf, dass für die Börse die Zukunft wichtiger sei. Mittlerweile sei Tesla fast so viel wert wie BMW. Tesla verkaufe zwar viel weniger Autos (Man werde in diesem Jahr wahrscheinlich 100.000 Autos verkaufen, während BMW 2 Mio. absetzen werde.). Wenn es Tesla jedoch schaffe, 2020 eine Million Autos zu verkaufen, dann habe man halb so viel wie BMW. Die BMW AG müsse sich schon strecken, um im Bereich Elektromobilität den Anschluss zu finden.Daimler und BMW sind nach der Deutschen Bank die schlechtesten DAX-Werte in diesem Jahr, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:83,51 EUR -1,60% (04.04.2017, 15:32)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:83,629 EUR -1,61% (04.04.2017, 15:46)