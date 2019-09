LT Lang & Schwarz-Aktienkurs BKW-Aktie:

68,50 EUR +0,29% (04.09.2019, 09:37)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs BKW-Aktie:

74,50 CHF -0,93% (04.09.2019, 09:17)



ISIN BKW-Aktie:

CH0130293662



WKN BKW-Aktie:

A1JLZG



Ticker-Symbol BKW-Aktie:

B9W



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BKW-Aktie:

BKW



Kurzprofil BKW AG:



Die BKW Gruppe (ISIN: CH0130293662, WKN: A1JLZG, Ticker-Symbol: B9W, SIX Swiss Ex: BKW) ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt rund 8'000 Mitarbeitende. Dank ihrem Netzwerk von Firmen und Kompetenzen bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende Gesamtlösungen an. So plant, baut und betreibt sie Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private sowie die öffentliche Hand und bietet digitale Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Das Portfolio der BKW Gruppe reicht heute von der Planung und Beratung im Engineering für Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte über integrierte Angebote im Bereich der Gebäudetechnik bis zum Bau, Service und Unterhalt von Energie-, Telekommunikations-, Verkehrs-, und Wassernetzen. (04.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BKW-Aktienanalyse von Analyst Dominik Meyer von Vontobel Research:Dominik Meyer, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BKW-Aktie (ISIN: CH0130293662, WKN: A1JLZG, Ticker-Symbol: B9W, SIX Swiss Ex: BKW).Angesichts des sehr hohen Gewinnbeitrags im 1H19 aus der Handelssparte erhöhe Meyer seine EBIT-Prognose für das GJ19 von CHF 327 Mio. auf CHF 367 Mio. (neuer Ausblick: CHF 350-370 Mio. statt CHF 320-340 Mio.). Da sich das ausgezeichnete Handelsergebnis aber wohl primär Einmaleffekten verdanke, belasse Meyer seine EBIT-Werte für 2020-21 unverändert bei CHF 393 Mio. bzw. CHF 443 Mio. Input-Werte für WACC-Berechnung moderat erhöht: Der Analyst aktualisiere seine Input-Werte für die WACC-Berechnung wie folgt: Der risikofreie Zinssatz liege bei 0,0% (unver.) für 2019, bei 0,4% (statt 0,8%) für 2022 und bei 2,0% (unver.) für den Endwert; die Markt(risiko)prämie liege bei 5,1% (4,9%) für 2019, bei 5,0% (4,9%) für 2022 und bei 4,8% (unver.) für den Endwert.Betrachte man den strukturell bedingten Anstieg der Strompreisvolatilität sowie die zugleich verbesserten Möglichkeiten der Preisvorhersage, sei festzustellen, dass sich das Gewinnpotenzial der Handelssparte strukturell verbessert habe. Da diese Effekte in der aktuellen Prognose des Analysten aber größtenteils berücksichtigt seien, erachte er den (extremen) Gewinnbeitrag der Handelssparte im 1H19 als nicht replizierbar. Deshalb belasse der Analyst seine Schätzwerte für 2020 und 2021 unverändert. Die höhere EBIT-Prognose für das GJ19 und die ber. WACC-Input-Werte würden sein DCF-basiertes Kursziel minimal auf CHF 85 (84) ansteigen lassen.Dominik Meyer, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die BKW-Aktie. (Analyse vom 04.09.2019)Börsenplätze BKW-Aktie: