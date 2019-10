Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem Frankreich gestern seine BIP-Zahlen für das 3. Quartal 2019 veröffentlicht hat und eine recht solide Wachstumsrate auswies (+0,3% gg. Vq.), ziehen heute mit Italien und Spanien zwei weitere wirtschaftliche Schwergewichte in der Eurozone nach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch andere Länder dürften mit Blick auf den Dynamikverlust im Welthandel und die ungelöste EU-Austrittsfrage Großbritanniens nur eine verhaltene konjunkturelle Entwicklung genommen haben. Insgesamt zeichne sich für das 2. Halbjahr 2019 trotz der Unterstützung durch eine weiterhin expansive Geldpolitik der EZB nur eine überschaubare BIP-Dynamik in der Eurozone ab.Im Konsens werde für das 3. Quartal ein leichtes BIP-Plus in der Eurozone erwartet. Bleibe dieses aus, dürfte das die Kurse deutscher Staatsanleihen begünstigen und die Renditen nach unten drücken. (31.10.2019/ac/a/m)