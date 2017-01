Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Konjunkturaufschwung in der Eurozone hat zum Jahresende 2016 an Dynamik gewonnen, so die Analysten der Nord LB.



Mit einer BIP-Wachstumsrate von 0,5% Q/Q habe sich die europäische Wirtschaft robust gegenüber externen Einflüssen (Brexit, Wahl Trumps) erwiesen. Frankreichs und Deutschlands Wachstum hätten sich im 4. Quartal spürbar erhöht. Die konjunkturelle Dynamik treibe jedoch noch nicht die Kerninflation an. Daher werde die EZB durch den aktuellen temporären Inflationsschub durchsehen wollen. Sollten sich die zweifelsfrei hohen politischen Risiken nicht materialisieren, stehe der EZB aber Mitte des Jahres eine intensive Debatte über die allmähliche Rückführung der geldpolitischen Stimuli ins Haus. (31.01.2017/ac/a/m)







