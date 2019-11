Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Besser als ursprünglich mal gedacht, aber schlechter als zuletzt allgemein erwartet, so lassen sich die BIP-Zahlen für Großbritannien im 3. Quartal zusammenfassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der - im Gegensatz zu der Entwicklung vom 1. Quartal 2019 vor dem ursprünglichen EU-Austrittstermin am 29. März - starke Lagerabbau habe indes für einen negativen Wachstumsbeitrag von 0,9 Prozentpunkten gesorgt. Zusammen mit den enttäuschenden Zahlen zur Industrieproduktion im September (-0,3% gg. Vm.) und den weiterhin sehr verhaltenen Umfragewerten bei den Einkaufsmanagerindices würden sich für die kommenden Monate ebenfalls nur moderate BIP-Zuwächse abzeichnen.Die enttäuschenden BIP-Zahlen aus Großbritannien hätten das Pfund kurzfristig unter Druck gesetzt. Die Ankündigung des Vorsitzenden der Brexit-Partei, Nigel Farage, im britischen Wahlkampf auf eigene Kandidaten in Wahlkreisen zu verzichten, in denen bisher konservative Abgeordnete ein Mandat gewonnen hätten, hätten dagegen - in der Hoffnung auf klare politische Verhältnisse nach der Wahl im Dezember - für einen spürbaren Aufwärtsimpuls bei der britischen Valuta gesorgt. (12.11.2019/ac/a/m)