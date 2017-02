Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft hat zum Jahresende 2016 wieder an Dynamik gewonnen, so die Analysten der NORD LB.



Das reale Bruttoinlandsprodukt habe im vierten Quartal um 0,4% im Vergleich zur Vorperiode zugelegt. Wachstumstreiber seien erneut der private und vor allem der öffentliche Konsum gewesen, während die Nettoexporte leicht gedämpft hätten. Auch in Bauten sei deutlich mehr investiert worden. Dass das Wachstum etwas niedriger als erwartet ausgefallen sei, sei vor allem auf einen statistischen Effekt zurückzuführen. Die Produktion dürfte nach den (optisch) schwachen Zahlen im Dezember jedoch bereits zum Jahresauftakt wieder kräftig anziehen. Daher würden die Analysten der NORD LB für das Jahr 2017 bei ihrer Wachstumsprognose von 1,5% bleiben. Neben den Unsicherheiten im Vorfeld der Wahlen in Europa würden vor allem Trump und der Brexit die größten Risikofaktoren für die deutsche Wirtschaft bleiben. (14.02.2017/ac/a/m)





