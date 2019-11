Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal überraschend leicht gestiegen, so die Analysten der Nord LB.



Das reale Bruttoinlandsprodukt habe um 0,1% zur Vorperiode zugelegt, vor allem vom Konsum und den Nettoexporten seien positive Wachstumsimpulse gekommen. Eine Debatte über eine (technische) Rezession, von der die Gefahr einer zusätzlichen Verschlechterung der Wirtschaftsstimmung hätte ausgehen können, sei somit erstmal vom Tisch!



Die Analysten würden aber weiter zur Vorsicht mahnen: Bei den großen politischen Risiken (Brexit, Handelskrieg) würden sich zwar Verschnaufpausen abzeichnen, eine echte Lösung der Probleme sei jedoch noch in weiter Ferne und Rückschläge würden jederzeit möglich bleiben. Die Analysten würden daher an ihrer Konjunkturprognose von 0,5% für 2019 bzw. 0,8% für 2020 festhalten. Die heutigen Zahlen könnten der Beginn einer Bodenbildung sein - nicht mehr, aber auch nicht weniger! (14.11.2019/ac/a/m)





