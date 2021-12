Australian Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

40,23 AUD +1,31% (03.12.2021, 06:10)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



Australian Stock Exchange-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



NASDAQ OTC-Symbol BHP Group-Aktie:

BHPLF



Kurzprofil BHP Group Ltd.:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPLF) ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern. BHP gewinnt und verarbeitet Mineralien, Erdöl und Erdgas und betreibt ihre Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar.



Die BHP Gruppe ist in einer dualen Struktur mit zwei Dachfirmen organisiert (BHP Group Limited, Australien, und BHP Group Plc, UK), die eine wirtschaftliche Einheit mit einer gemeinsamen Unternehmensführung bilden. (03.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BHP Group Ltd. (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPLF) unter die Lupe.Zugegeben, seit Aufnahme in das Langfristige Musterdepot des "Aktionär" habe die Aktie von BHP keinen Beitrag zum aktuell starken Jahresplus von knapp 30 Prozent beigetragen. Dafür seien vor allem NVIDIA , Novo Nordisk ( ISIN DK0060534915 WKN A1XA8R ) oder TOMRA verantwortlich gewesen. Doch die Chancen stünden gut, dass der sehr günstig bewertete Bergbauriese in den kommenden Monaten auch noch Fahrt aufnehme.Die Vereinfachung der Unternehmensstruktur durch die Abschaffung der doppelten Börsennotierung in Australien und Großbritannien ( ISIN GB00BH0P3Z91 WKN A2N9WV ) schreite nach Zustimmung des Aufsichtsgremiums weiter voran. Der Konzern gehe davon aus, dass die BHP-Aktionäre den Plänen am 20. Januar zustimmen würden. Dann solle die Verschmelzung noch Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen werden.Es dürfte indes ein weiteres Jahr werden, in dem BHP üppige Gewinne einfahren dürfte. So würden die Experten für das Fiskaljahr 2021/22 (bis zum 30.06.) aktuell mit einem Umsatzanstieg auf 62,0 Milliarden Dollar rechnen. Der Vorsteuergewinn dürfte den Prognosen zufolge von 24,6 auf 31,0 Milliarden Dollar klettern, das Ergebnis pro Aktie von 2,23 auf 3,73 Dollar. Daraus würde sich ein KGV von lediglich 7 errechnen. Ebenfalls attraktiv: Die erwartete Dividendenrendite von 10,1 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BHP Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:24,40 EUR -3,75% (03.12.2021, 22:26)