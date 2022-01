ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



Australian Stock Exchange-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



NASDAQ OTC-Symbol BHP Group-Aktie:

BHPLF



Kurzprofil BHP Group Ltd.:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPLF) ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern. BHP gewinnt und verarbeitet Mineralien, Erdöl und Erdgas und betreibt ihre Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar.



Die BHP Gruppe ist in einer dualen Struktur mit zwei Dachfirmen organisiert (BHP Group Limited, Australien, und BHP Group Plc, UK), die eine wirtschaftliche Einheit mit einer gemeinsamen Unternehmensführung bilden. (20.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BHP Group Ltd. (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPLF) unter die Lupe.Obwohl die vergangenen Handelswochen durchaus immer wieder von Sorgen geprägt worden seien - allen voran Zinsängste sowie negative Meldungen zu Corona -, habe sich die Aktie der Bergbauriesen BHP Group zuletzt sehr stark entwickelt. In knapp zwei Monaten habe sich das Papier des britisch-australischen Mischkonzerns um rund 40% verteuert. Der Konzern profitiere natürlich von der anhaltend hohen Nachfrage nach Industriemetallen und v.a. Eisenerz. BHP Group dürfte in diesem Jahr erneut satte Gewinne einfahren.Trotz der beeindruckenden Rally der vergangenen Handelswochen sei die BHP Group-Aktie immer noch günstig bewertet. Sie komme für das laufende Geschäftsjahr auf ein KGV von 9. Zudem locke der Titel mit einer Dividendenrendite im hohen einstelligen Prozentbereich. Anleger könnten bei BHP Group weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 22 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:30,245 EUR +1,31% (20.01.2022, 10:42)Australian Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:48,01 AUD +3,11% (20.01.2022, 06:10)