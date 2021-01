London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

2.069,50 GBp -1,85% (27.01.2021, 09:41)



ISIN BHP Group-Aktie:

GB00BH0P3Z91



WKN BHP Group-Aktie:

A2N9WV



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol Group-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Group-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Group:



BHP Group plc (vorher: BHP Billiton plc) (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (27.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) von 16,60 GBP auf 21,00 GBP.Der BHP-Konzern habe für das Q2 2020/21 (31.12.) mehrheitlich Produktionsrückgänge (q/q und y/y) ausgewiesen, was dazu geführt habe, dass auch für das H1 2020/21 mehrheitlich eine rückläufige Produktion (y/y) ausgewiesen worden sei. Nichtsdestotrotz seien die Produktionsziele für das laufende Geschäftsjahr (30.06.) mehrheitlich erhöht worden. Die realisierten Rohstoffpreise (Periodendurchschnitt) hätten in H2 2020 keine einheitliche Tendenz (q/q) gezeigt und seien y/y mehrheitlich rückläufig gewesen. Die realisierten Eisenerz- und Kupferpreise hätten aber sowohl q/q als auch y/y signifikante Anstiege gezeigt. Die Kosten-Guidance (2020/21) für die Rohstoffe sei bestätigt worden. Zudem sehe sich BHP abermals mit hohen Sonderbelastungen (Wertberichtigungen auf Kraftwerkskohle-Aktivitäten: 1,15 bis 1,25 Mrd. USD; Finanzergebnis: rund 400 Mio. USD wegen vorzeitiger Rückzahlung von Anleihen) konfrontiert.Die Konjunktur-Frühindikatorenindices (China: stetig steigende Dynamik, OECD: stabile Dynamik) würden weiteres Wirtschaftswachstum signalisieren. Die Preise der wichtigsten Rohstoffe des Konzerns seien unerwartet weiter deutlich gestiegen (u.a. Eisenerz und Kupfer auf Mehrjahreshochs), was nach Erachten des Analysten zu hohen "Windfall profits" geführt haben sollte bzw. führen werde. Daher habe Diermeier seine Prognosen deutlich angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2020/21e: 2,44 (alt: 2,05) USD; berichtetes EPS 2020/21e: 1,96 (alt: 2,05) USD; DPS 2020/21e: 1,70 (alt: 1,30) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021/22e: 2,47 (alt: 1,90) USD; DPS 2021/22e: 1,70 (alt: 1,20) USD).Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die BHP Group-Aktie (3 Monate: +36%; zum Vergleich Eisenerzpreis: +40%; Kupferpreis: +18%). (Analyse vom 27.01.2021)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:23,375 EUR -1,91% (27.01.2021, 09:32)