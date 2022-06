Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (02.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des australischen Rohstoffriesen BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London Stock Exchange-Symbol: BHP).Vor genau einer Woche hätten die Anteilseigner von BHP einen deutlichen Kursrückgang "verkraften" müssen. Die Papiere des australischen Bergbauriesen hätten sich um satte acht Prozent verbilligt. Doch dies habe lediglich daran gelegen, dass die Anteile am vergangenen Donnerstag quasi "ex-Energiegeschäft" gehandelt worden seien.Denn dies sei an Woodside Energy ausgegliedert worden. Im Gegenzug hätten die BHP-Aktionäre für je 5,534 Anteile eine Woodside-Aktie gratis eingebucht erhalten. Im schwierigen Marktumfeld hätte das sich dadurch verschlechterte Chartbild durchaus dazu beitragen können, dass sich die BHP-Papiere zunächst eher mau entwickeln würden. Doch zuletzt habe der Kurs wieder deutlich zulegen können - im heutigen Handel ebenfalls.Somit würden die BHP-Anteile bereits jetzt nur noch knapp unter dem Niveau von vergangenem Mittwoch notieren. In den Portfolios der BHP-Aktionäre lägen nun (je nach Abwicklungsdauer, die von Depotbank zu Depotbank mitunter etwas unterschiedlich ausfallen könnte) oder lägen bald einige Anteile von Woodside - einem der Top10-Player im globalen Öl- und Gasgeschäft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BHP Group-Aktie: