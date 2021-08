Börsenplätze BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

3,02 EUR +3,42% (17.08.2021, 11:51)



ISIN BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

DE000A1CRQD6



WKN BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

A1CRQD



Ticker-Symbol BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

B9B



Kurzprofil BHB Brauholding Bayern-Mitte AG:



Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B) ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2017 betrug 77,7% und belegt die solide Finanzierungsstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.



Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.



Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das gesamte heutige Markenportfolio umfasst 11 Weißbier-, 29 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet Herrnbräu auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 19 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Alle Produkte zeichnen sich durch größte Reinheit und mehrfach prämierte Qualität aus. (17.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B).Die Geschäftsentwicklung der BHB Brauholding sei im ersten Halbjahr 2021 weiterhin von den Folgen der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns bis Mitte Mai 2021 negativ beeinflusst worden. Somit sei im Zeitraum Januar bis Juni 2021 ein erneut rückläufiger Gesamt-Getränke-Absatz von 75 thl (VJ: 83 thl) erzielt worden. Hauptausschlaggebend für diesen Rückgang seien die pandemiebedingten Einschränkungen in den wichtigen Absatzsegmenten Gastronomie, Export und Festveranstaltungen.Diese Entwicklung spiegle sich auch im Umsatz wider, welcher im ersten Halbjahr 2021 um 14,9% auf 5,41 Mio. Euro (VJ: 6,36 Mio. Euro) zurückgegangen sei. Allerdings habe die BHB Brauholding, als Folge der pandemiebedingten Einschränkungen, staatliche Unterstützungsmaßnahmen (Überbrückungshilfe III) erhalten, sodass in Summe die Gesamterträge um 3,4% auf 6,57 Mio. Euro (VJ: 6,40 Mio. Euro) angestiegen seien. Aufgrund dieser außerordentlichen Erträge habe sich das EBIT, trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung, auf 0,40 Mio. Euro (VJ: -0,48 Mio. Euro) verbessert.Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das BHB-Management die Guidance für das Jahr 2021 angepasst. Bedingt durch den langanhaltenden Lockdown bis Mitte Mai 2021 habe der Vorstand den erwarteten Gesamt-Getränke-Absatz 2021 von bisher 191 thl leicht auf 183 thl (Prognosebandbreite von +/-5%) gesenkt. Vor diesem Hintergrund hätten auch die Analysten seine Prognose für das Jahr 2021 angepasst und würden demzufolge Brutto-Umsatzerlöse von nun 14,15 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 1,24 Mio. Euro (bisher: Umsatzerlöse: 15,30 Mio. Euro; EBIT: 0,32 Mio. Euro) erwarten. In der höheren EBIT-Prognose seien die im ersten Halbjahr 2021 vereinnahmten staatlichen Unterstützungen enthalten, die sie in ihren bisherigen Prognosen noch nicht berücksichtigt hätten. Ihre Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr 2022 würden sie unverändert beibehalten.Bei einer neuen Kurszielbasis 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) haben Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 3,85 Euro (bisher: 3,55 Euro) je Aktie ermittelt und sie vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link