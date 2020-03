LT Lang & Schwarz-Aktienkurs BELIMO-Aktie:

ISIN BELIMO-Aktie:

CH0001503199



WKN BELIMO-Aktie:

897962



Ticker-Symbol BELIMO-Aktie:

B9H



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BELIMO-Aktie:

BEAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BELIMO-Aktie:

BLHWF



Kurzprofil BELIMO Holding AG:



BELIMO (ISIN: CH0001503199, WKN: 897962, Ticker-Symbol: B9H, SIX Swiss Ex: BEAN, Nasdaq OTC-Symbol: BLHWF) mit Hauptsitz in der Schweiz ist der Weltmarktführer bei der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Feldgeräten zur Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Sensoren, Regelventile und Klappenantriebe bilden das Kerngeschäft. Das 1975 gegründete Unternehmen beschäftigt in über 80 Ländern circa 1.800 Mitarbeitende und ist seit 195 an der Schweizer Börse (SIX) kotiert. (10.03.2020/ac/a/a)



BELIMO-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:

Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der BELIMO Holding AG (ISIN: CH0001503199, WKN: 897962, Ticker-Symbol: B9H, SIX Swiss Ex: BEAN, Nasdaq OTC-Symbol: BLHWF).

Gedämpfte Wachstumserwartungen: Nachdem BELIMO über die letzten fünf Jahre hinweg ein eindrucksvolles org. Wachstum von durchschnittl. 7,4% habe vorlegen können, werde für das GJ20 mit einem etwas tieferen Umsatzplus gerechnet, dies mit Blick auf die anspruchsvolle Vergleichsbasis (J/J), die Corona-Probleme in China sowie die ökonomische Unsicherheit rund um europäische Länder wie Deutschland oder GB.

Margen sollten halten: BELIMO selbst lege zwar keine Margenprognose für das laufende Jahr vor, Pomrehn rechne aber mit einer weitgehend stabilen EBIT-Marge, da Preiserhöhungen, Skaleneffekte und geringere F&E-Ausgaben Negativeffekte wie gestiegene Abschreibungskosten oder ungünstigere Wechselkurse (USD) kompensieren sollten.

Höhere Ausschüttungsquote: Die vorgeschlagene Dividende von CHF 150 je Aktie (+50% J/J) entspreche einer Steigerung der Ausschüttungsquote auf 76,1%, und BELIMO habe bereits angedeutet, dass man mit Blick auf die starke Bilanz, den begrenzten Investitionsbedarf sowie den verstärkten Wachstumsfokus dieses erhöhte Niveau zu halten gedenke.

Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seiner "hold"-Empfehlung für die BELIMO-Aktie. (Analyse vom 10.03.2020)