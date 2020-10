Xetra-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

57,30 EUR +0,53% (23.10.2020, 17:35)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

61,15 CHF +0,49% (23.10.2020, 17:31)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (25.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Im laufenden Jahr erwarte die Schweizer Beteiligungsgesellschaft noch zahlreiche Nachrichten bei ihren Portfolio-Werten: Moderna werde voraussichtlich erste Wirksamkeitsdaten seiner COVE-Studie zu mRNA-1273 vorlegen, in deren Rahmen ca. 30.000 Probanden im Abstand von 28 Tagen geimpft würden. Als primärer Endpunkt gelte die Verringerung symptomatischer SARS-CoV2-Infektionen bei geimpften Testpersonen gegenüber der Kontrollgruppe. Verlaufe die Studie positiv, könnte der Wirkstoff Ende 2020 die Genehmigung zur Verwendung in Notfallsituationen (EUA) bei bestimmten Risikopopulationen erhalten. Die großflächigere Auslieferung des Impfstoffs könnte Unternehmensangaben zufolge im 1. Quartal 2021 beginnen, sofern die vollständige Zulassung vorliege.Scholar Rock plane die Veröffentlichung vorläufiger Phase-2-Daten seiner TOPAZ-Studie zu SRK-015 für die Behandlung verschiedener Subgruppen von Patienten mit spinaler Muskelatrophie (SMA). SRK-015 sei ein selektiver und lokaler Inhibitor der Aktivierung des Wachstumsfaktors Myostatin und ein potenzieller Wirkstoff zur Verbesserung der Muskelkraft und Motorik von SMA-Patienten.Arvinas und Molecular Templates dürften auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium wichtige erste Dosierungs- und Wirksamkeitsdaten vorlegen. Arvinas werde voraussichtlich über Fortschritte bei ARV-471 informieren, seinem oralen PROTAC gegen das Östrogenrezeptorprotein (ER) zur Behandlung von Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem ERpositivem/HER2negativem Brustkrebs. Molecular Template werde vermutlich erste Daten zu MT-5111 vorlegen, einem scFv-Antikörper der zweiten Generation mit deimmunisierter Payload, der HER2 erkenne und an Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs getestet werde.Die BB Biotech-Aktie habe zuletzt mit dem deutlichen Kursrückgang von Vertex Pharmaceuticals zu kämpfen gehabt. Das Papier sei die viertgrößte Position im Portfolio. Insgesamt bleibe die BB Biotech-Aktie jedoch weiter aussichtsreich. Die BB Biotech-Aktie sei ein Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: