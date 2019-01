Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

57,95 EUR +0,69% (08.01.2019, 12:37)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

64,95 CHF +0,62% (08.01.2019, 12:25)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (08.01.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.BB Biotech hätte sich wohl keinen besseren Jahresstart wünschen können. Zunächst habe die drittgrößte Beteiligung Celgene für ordentlich Aufsehen gesorgt. Kurz nach dem Jahreswechsel habe Bristol-Myers bekanntgegeben, Celgene für 74 Mrd. USD übernehmen zu wollen. Celgene-Aktionäre würden für jede Celgene-Aktie eine Bristol-Myers-Squibb-Aktie und 50 USD in bar erhalten. BB Biotech halte einen Anteil von 6,8% (per 30. September 2018) im Portfolio. Dementsprechend sei es auch bei der der Aktie von BB Biotech nach oben gegangen.Die mit 9,9% zweitgrößte BB Biotech-Beteiligung Neurocrine sei am Montagabend in New York nach oben geschossen, nachdem das Unternehmen einen überzeugenden Ausblick für 2019 geliefert habe. Noch deutlich höher sei das Kuranstieg bei der Position Nummer 8, Sage Therapeutics, ausgefallen. Hier betrage der Anteil am BB-Biotech-Portfolio per Ende September 2018 3,9%. Mehr als 42 Prozent habe das Kursplus am Montagabend zum Börsenschluss in New York betragen.BB Biotech bleibe ganz klar das Basisinvestment im Biotech-Sektor. Die jüngsten Nachrichten hätten erneut das gute Händchen des Schweizer Management-Teams unter Beweis gestellt, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2019)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:57,90 EUR +0,78% (08.01.2019, 12:21)