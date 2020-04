Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

58,60 EUR +1,56% (29.04.2020, 09:05)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

61,70 CHF +0,73% (29.04.2020, 09:05)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (29.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech habe vor Kurzem über die Entwicklungen im ersten Quartal berichtet. Angesichts attraktiver Bewertungen am Markt habe das Investment-Management-Team die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöht und den Investitionsgrad von 103,8 Prozent auf 113,5 Prozent angehoben.Das Investment-Management-Team habe das Portfolio im ersten Quartal 2020 um die zwei kleinkapitalisierten Unternehmen Fate Therapeutics und Black Diamond Therapeutics erweitert. Innerhalb des bestehenden Portfolios habe es darüber hinaus Aktien von Top-Beteiligungen verkauft und Gewinne bei Moderna realisiert, nachdem der Kurs des Unternehmens infolge der Updates zur Entwicklung des mRNA-Impfstoffs zum Schutz vor Covid-19 deutlich angestiegen sei.Per 31. März habe der Anteil von Moderna am Portfolio von BB Biotech aber noch immer 4,0 Prozent betragen. Damit sei das Papier auf Platz 11 der größten Beteiligungen der Schweizer vorgerückt. Nach dem jüngsten weiteren Kursanstieg könnte Moderna sogar in die Top 10 vorgerückt sein.Moderna teste seinen Impfstoff (mRNA-1273) gegen das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) im Rahmen der entsprechenden Phase-1-Studie bereits an Menschen. Es handle sich dabei um einen mRNA-Impfstoff, der eine präfusionsstabilisierte Form des Spike-Proteins (S) von SARS-CoV-2 codiere, so BB Biotech in einer Mitteilung. Die Schweizer würden im Sommer mit Ergebnissen rechnen.Die Aktie von BB Biotech bleibt im Sektor weiterhin das Basisinvestment und eignet sich vor allem für Anleger, die nicht auf eine einzelne Biotech-Aktie setzen wollen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.