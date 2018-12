SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (05.12.2018/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Erneuter Dämpfer für Biotech-Investoren: Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche treffe es auch diesen Sektor. Im gestrigen Handel verloren habe der NASDAQ Biotechnology Index deutlich nachgegeben. Damit rücke nun die breite Unterstützungszone bei 3.200 Punkten in den Fokus - sonst würden neue Jahrestiefs drohen. Seit dem Höhepunkt der Biotech-Hausse im Jahr 2015 tue sich der Index schwer.Für die schwache Performance des Index in den letzten Monaten seien v.a. die Index-Schwergewichte wie Celgene oder auch Gilead mitverantwortlich. Celgene, eine der Top-Beteiligungen von BB Biotech, werde aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2019 von 7 bewertet, bei gleichzeitigen Wachstumsraten von rund 20%. Dass das Patent vom Top-Seller Revlimid in einigen Jahren auslaufe und es Rückschläge in der Pipeline gegeben habe, verzeihe der Markt nicht. "Der Aktionär" habe mehrfach gehofft, dass sich das Sentiment für Celgene drehe und die Aktie wieder den Weg nach oben einschlage. Fehlanzeige! Die Spekulation auf Celgene sei im turbulenten Marktumfeld ausgestoppt worden.Um größere Kursverluste zu vermeiden, empfehle "Der Aktionär", bei Biotech-Einzelinvestments immer auf die angegebenen Stoppkurse zu achten. Wer am Biotech-Trend in defensiver Manier partizipieren wolle, setze auf BB Biotech. Beim Basisinvestment gebe es auch nach dem gestrigen Ausverkauf keinen Handlungsbedarf, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2018)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:58,70 EUR -0,34% (04.12.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:57,40 EUR +0,61% (05.12.2018, 08:39)