Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (07.02.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Sehr erfolgreich ist das Geschäftsjahr 2019 für die von uns erstmals im September 2016 besprochene Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG verlaufen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Neben ansehnlichen Kursgewinnen könnten sich Anleger 2020 auf eine satte Dividendenerhöhung freuen, die bereits im März 2020 zur Auszahlung komme. BB Biotech investiere in Biotechnologieunternehmen, die im Wachstumsmarkt innovativer Arzneimittel tätig seien. Der Fokus liege auf Gesellschaften, deren Medikamente einen hohen medizinischen Bedarf adressieren und über das Potenzial verfügen würden, ein überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen. Neben profitablen großkapitalisierten Biotech-Unternehmen stünden vermehrt vielversprechende Firmen aus dem Small- und Mid-Cap-Segment im Zentrum der Vermögensallokation.Das Investmentteam der Gesellschaft konzentriere sich nicht nur auf etablierte Bereiche wie etwa die Onkologie, seltene Krankheiten und neurologische Indikationen, sondern auch auf Zukunftstechnologien, die möglicherweise neuartige Behandlungsmethoden mit einem vielversprechenden therapeutischen Profil und wirtschaftlichem Nutzen bieten. Nachdem 2018 noch ein Verlust von 471 Mio. Schweizer Franken habe verkraftet werden müssen, habe sich das Blatt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 gewendet, in dem ein Gewinn von 677 Mio. Schweizer Franken zu Buche stehe. Für Anleger eine erfreuliche Nachricht, denn die Dividende solle in diesem Jahr auf ein Niveau von 3,40 Schweizer Franken oder umgerechnet 3,20 Euro je Aktie steigen, nachdem im letzten Jahr 3,05 Schweizer Franken zur Ausschüttung gekommen seien.Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 62,55 Euro würde sich daraus eine Dividendenrendite von stattlichen 5,12% errechnen. Auch aus diesem Grund sollten Anleger, die nach der ersten Vorstellung bei Kursen von 45 Euro eingestiegen sind, die Aktie der BB Biotech AG weiter halten, so die Experten von "AnlegerPlus News". Das mittelfristige Kursziel von 70 Euro bleibe ebenso gültig wie das Stopp-Loss-Limit bei 53 Euro. (Ausgabe 2/2020)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:61,80 EUR -0,32% (07.02.2020, 11:13)