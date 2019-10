XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (18.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech habe ihren Zwischenbericht zum dritten Quartal veröffentlicht. Nach einer von Wachstum geprägten ersten Jahreshälfte hätten die Gesundheitsmärkte das dritte Quartal mit Verlusten beendet. Der MSCI World Healthcare-Index habe 1,1 Prozent und der Nasdaq Biotech Index 8,6 Prozent eingebüßt. Die BB Biotech-Aktie habe sich der Entwicklung nicht entziehen können und 8,9 Prozent nachgegeben (alle Zahlen auf US-Dollar-Basis).Belastend habe der US-Wahlkampf gewirkt, der die Preisgestaltung von Medikamenten thematisiere, ein Trend, der bereits vor den letzten Präsidentschaftswahlen zu beobachten gewesen sei, so BB Biotech. Den Mittelabflüssen von Biotechanlageprodukten stünden weiterhin Zuflüsse aus Übernahmeaktivitäten gegenüber. Für Zuversicht sorge das ausdrückliche Bekenntnis der US-Arzneimittelbehörde FDA, Innovation zu fördern und Zulassungsverfahren zu beschleunigen.Mehrere Portfoliounternehmen hätten solide Quartalszahlen vorgelegt, darunter Neurocrine und Alnylam. Radius und G1 Therapeutics hätten erfreuliche Entwicklungen bei ihren Pipelineprodukten gemeldet, die jeweiligen Lizenznehmer von Alnylam und Ionis würden positive Daten zulassungsrelevanter klinischer Versuche veröffentlichen. So habe The Medicines Company, Alnylams Partner bei der Entwicklung von Inclisiran, ausgezeichnete Ergebnisse einer Phase-3-Studie zu Inclisiran bei Patienten mit hohem LDL-Cholesterinspiegel vorgelegt. Akcea, die Tochtergesellschaft von Ionis, habe positive Studienergebnisse zu Volanesorsen bei Patienten mit familiärer partieller Lipodystrophie (FPL) bekannt gegeben, so BB Biotech weiter."Der Aktionär" bleibt langfristig optimistisch für die Biotechbranche. Anleger, die ein Einzel-Investment scheuen, setzen weiter auf die Aktie von BB Biotech, so Marion Schlegel. (Analyse vom 18.10.2019)