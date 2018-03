XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (21.03.2018/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktie: Klarer Kauf! AktienanalyseFür Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) auf dem aktuellen Kursniveau ein klarer Kauf.Die BB Biotech-Aktie bleibe ein Basisinvestment. Zuletzt habe man bei der BB Biotech-Aktie einen Rückgang gesehen. Das habe vor allem daran gelegen, dass BB Biotech eine Dividende von 3,30 CHF ausgeschüttet habe. Inzwischen habe sich die BB Biotech-Aktie schon wieder erholt.Die Aktienexpertin verweise darauf, dass BB Biotech stark am NASDAQ Biotech-Index oder an den US-Werten hänge, weil man da sehr stark investiert sei. Der Index schaffe es momentan nicht, über die Hürde von 3.600 Punkten rauszugehen. Dementsprechend sei zuletzt auch die Biotech-Aktie in eine Seitwärtstendenz übergegangen. Problem sei momentan, dass die großen Beteiligungsunternehmen von BB Biotech ein bisschen schwächeln würden. Es könnte sich aber im laufenden Jahr durchaus Positives tun, denke die Börsenexpertin.Die BB Biotech-Aktie ist auf dem aktuellen Kursniveau ein klarer Kauf, so Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: