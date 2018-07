Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:

Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (27.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Das Nettoergebnis sein in Q2 um 18% (währungsbereinigt: +38%) auf 1,31 (Vj.: 1,11) Mrd. Euro geklettert und habe damit die Analysten-Prognose um rund 13% übertroffen. Nach einem starken Auftaktquartal hätten ihn auch die Q2-Zahlen überzeugen können. Das Unternehmen habe trotz der Unsicherheiten in den wichtigen Ländern Mexiko und Türkei geliefert. Der Gegenwind von der Währungsseite sollte sich auch im weiteren Jahresverlauf fortsetzen, jedoch sollte ein zu erwartendes Kreditwachstum zumindest für einen Anstieg des Zinsüberschusses (rund 70% der Gesamterträge) auf währungsbereinigter Basis im hohen einstelligen Prozentbereich sorgen.Nach dem Wahlsieg von López Obrador in Mexiko habe sich CEO Torres in Bezug auf die sich abzeichnende Wirtschaftspolitik der Regierung zuversichtlich geäußert. Anders verhalte es sich in der Türkei, wo der Wahlsieger Erdogan einen größeren Einfluss auf die Zinspolitik ausübe. Unsicherheiten in beiden Märkten sollten bis auf weiteres auf dem Sentiment der Aktie lasten, jedoch müsse auch konstatiert werden, dass BBVA jetzt in den letzten fünf Quartalen die Markterwartungen - teilweise deutlich - habe übertreffen können.Bei erhöhten Ergebnisprognosen (EPS 2018e: 0,77 (alt: 0,75) Euro; EPS 2019e: 0,74 (alt: 0,72) Euro) und einem neuen Kursziel von 8,00 (alt: 7,80) Euro stuft Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die BBVA-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 27.07.2018)Börsenplätze BBVA-Aktie: