5,539 EUR -0,47% (23.08.2018)



ISIN: ES0113211835



875773



BOY



BBVXF



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (23.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Anna-Joy Kühlwein, Investmentanalystin von der LBBW:Anna-Joy Kühlwein, Investmentanalystin der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).BBVA habe in H1/2018 ein gutes Halbjahresergebnis veröffentlicht. Die schwachen Währungen der Schwellenländer - allen voran die Türkische Lira - hätten zwar die kräftigen Wachstumsraten sowohl des Nettozins- als auch des Provisionsergebnisses reduziert. Auf der Kostenseite hätten sich die Wechselkurseffekte dagegen positiv ausgewirkt. Auch die Kreditrisikovorsorge sei trotz eines sichtbaren Anstiegs in der Türkei (+32% yoy) insgesamt zurückgegangen (-17% yoy), da sich insbesondere Spanien und die USA positiv entwickelt hätten.Die Turbulenzen in der Türkei würden zwar künftig die Aktivaqualität beeinträchtigen, insgesamt verfüge BBVA jedoch über ein konservatives Risikomanagement und die Altlasten aus der Finanzkrise seien nahezu vollständig abgebaut worden. Die türkische Tochter weise ein eigenständiges Liquiditäts- und Kapitalmanagement auf. Zudem sichere BBVA rund 50% bzw. 70% des für 2018 erwarteten Türkei- bzw. Mexiko-Gewinnes ab.BBVA habe wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie sich mit ihrem Türkei-Engagement wohl fühle. Sie sehe hier weiterhin unausgeschöpftes Potenzial und erachte die Türkei als langfristiges, strategisches Investment. Die Hauptertragsquelle Mexiko habe mit einem Gewinnzuwachs von gut 10% eine starke Performance abgeliefert. Des Weiteren würden die Spanier die Digitalisierung der BBVA in großen Schritten erfolgreich vorantreiben.Anna-Joy Kühlwein, Investmentanalystin der LBBW, senkt ihr Kursziel für die BBVA-Aktie von 7,50 EUR auf 6,00 EUR, die "halten"-Empfehlung bleibt bestehen. (Analyse vom 23.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link