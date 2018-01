Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:

7,504 EUR +0,20% (23.01.2018, 09:46)



ISIN BBVA-Aktie:

ES0113211835



WKN BBVA-Aktie:

875773



Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BOY



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BBVXF



Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (23.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Analyst Andrew Lowe von der Privatbank Berenberg:Andrew Lowe, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der spanischen Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF), erhöht aber das Kursziel von 4,70 auf 5,50 Euro.Die bullische Stimmung für die spanischen Banken erscheint seiner Ansicht nach übertrieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Anleger erwarten, dass die steigenden Zinsen in Europa die Erträge der Finanzinstitute deutlich steigern werden, was eine weitere Outperformance der Bankaktien unterstützen sollte. Die Aktienkurse preisen jedoch bereits normalisierte Gewinne, die 30 bis 40% über dem Konsens von 2019 liegen. Lowe ist der Meinung, dass dies nicht erreicht werden kann und behält somit seine negative Haltung gegenüber den spanischen Banken bei. Der Analyst hat seine EPS-Schätzungen für BBVA angepasst.Andrew Lowe, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die BBVA-Aktie bestätigt und das Kursziel von 4,70 auf 5,50 Euro angehoben. (Analyse vom 23.01.2018)Tradegate-Aktienkurs BBVA-Aktie:7,547 EUR +1,25% (22.01.2018, 22:25)