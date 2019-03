Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,01 EUR +0,92% (19.03.2019, 17:58)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (19.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) zu kaufen.Der Aktie des Spezialchemiekonzerns LANXESS sei der Ausbruch über eine hartnäckige Hürde bei 50 Euro gelungen. LANXESS lege daher im heutigen Handel fast fünf Prozent zu und zähle damit zu den stärksten Aktien im MDAX. Bei den Papieren des Chemie-Weltmarktführers BASF sei dagegen - noch - Geduld gefragt. Der charttechnische Befreiungsschlag stehe noch aus. Noch hänge die BASF-Aktie unter dem bisherigen Jahreshoch bei 68,07 Euro fest. Sollte diese Hürde genommen werden, lauere bei 70,91 Euro bereits der nächste Widerstand. Werde auch dieser Widerstand aus dem Weg geräumt, hätte der Aktienkurs anschließend Luft bis in den Bereich um 81 Euro.Die Chancen stünden angesichts der sich weiter aufhellenden Börsenstimmung und der soliden Perspektiven gut, dass der Dividendenperle BASF bald auch der Ausbruch gelinge. Der DAX-Titel bleibt ein Kauf (Stopp: 51,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:67,80 EUR +1,27% (19.03.2019, 17:35)