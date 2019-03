Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,61 EUR +0,75% (28.03.2019, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,49 EUR +0,37% (28.03.2019, 16:32)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (28.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Eine geringe Menge Formaldehyd sei nach Angaben von BASF in der Fabrik in Ludwigshafen ausgetreten. Die Werksfeuerwehr habe den Austritt unmittelbar gestoppt, den Stoff aufgefangen und fachgerecht entsorgt, habe das Unternehmen am Mittwochabend bekannt gegeben. Die Umweltmesswagen des Chemieriesen seien innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs gewesen. Es seien keine erhöhten Messwerte festgestellt worden, habe es vonseiten des Konzerns geheißen. Formaldehyd zähle der BASF zufolge zu den wichtigsten organischen Grundstoffen in der chemischen Industrie. Es werde z.B. bei der Herstellung von Farbstoffen verwendet. Ursache für die Panne sei nach Angaben des Unternehmens eine undichte Armatur gewesen.Auf die BASF-Aktie habe die jüngste Panne derweil keine Auswirkungen. Der DAX-Titel könne am heutigen Donnerstag sogar leicht um ein Prozent auf 65,76 Euro zulegen. Jedoch sei das Papier noch immer deutlich von einem großen positiven charttechnischen Signal entfernt. Dies würde erzeugt, wenn der BASF-Aktie der Sprung über den mittelfristigen Abwärtstrend sowie die ebenfalls in dem Bereich verlaufende 200-Tage-Linie gelingen würde.Interessant bleibe der Chemietitel in jedem Fall weiter für Dividendenjäger. Die Rendite betrage aktuell 4,7 Prozent. Dies sei der derzeit vierthöchste Wert unter allen DAX-Aktien. Erst vor Kurzem habe der Chemiegigant trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Geschäftsjahr die Dividende um zehn Cent auf 3,20 Euro angehoben.Anleger, die bei der BASF-Aktie investiert sind, sollten dabei bleiben, ihre Position aber mit einem Stopp bei 51,00 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Alle anderen sollten ein positives Chartsignal abwarten. (Analyse vom 28.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link