Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), senkt aber das Kursziel von 102 auf 98 EUR.Adj. EBIT in Q2 leicht verbessert: Durch gestiegene Preise (+6%) und Absatzmengen (+3%) habe BASF den Umsatz im zweiten Quartal trotz anhaltender Währungsbelastungen (-6%) um 3% auf 16,8 Mrd. EUR gesteigert. Das adj. EBIT sei mit einem Plus von 5% auf 2,36 Mrd. EUR etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Durch ein etwas schwächeres Finanzergebnis und eine höhere Steuerquote habe das Nettoergebnis mit 1,5 Mrd. EUR um 1% unter dem Vorjahresniveau gelegen.Functional Materials & Solutions durch Rohstoffkosten belastet: Die beste Ergebnisentwicklung habe in Q2 das Öl- und Gasgeschäft erzielt, das sein adj. EBIT durch höhere Preise und geringere Abschreibungen auf 391 Mio. EUR mehr als verdoppelt habe. Sowohl das Agrochemiegeschäft (adj. EBIT +2% auf 278 Mio. EUR) als auch die Performance Products (+1% auf 409 Mio. EUR) hätten leichte Verbesserungen erzielt. Das Segment Chemicals habe sich trotz eines leichten Ergebnisrückgangs um 4% auf 1,07 Mrd. EUR erneut besser entwickelt als erwartet. Die schwächste Entwicklung habe das weiterhin von gestiegenen Rohstoffkosten belastete Segment Functional Materials & Solutions mit einem Ergebnisrückgang um 20% auf 338 Mio. EUR gezeigt.Ausblick: Für 2018 stelle das Unternehmen unverändert einen leichten Anstieg des adj. EBIT in Aussicht (bis zu 10%), wobei der geplante Zusammenschluss der Öl- und Gasgeschäfte von BASF und Letter One zum JV Wintershall DEA nicht enthalten sei. Die Verträge sollten in den nächsten Wochen unterzeichnet werden, so dass die Transaktion in Q1 2019 abgeschlossen werden könnte. Berücksichtigt seien hingegen der Kauf von Agrochemieaktivitäten von Bayer für 7,6 Mrd. EUR, der im August abgeschlossen werden solle, sowie die geplante Akquisition der Polyamid-Aktivitäten von Solvay für 1,6 Mrd. EUR (Entscheidung der EU-Kommission für Q4 erwartet). Wörner habe seine Gewinnschätzungen weitgehend beibehalten und rechne für das laufende Jahr auf Konzernebene mit einem um 3% verbesserten adj. EBIT von 8,6 Mrd. EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: