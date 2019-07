Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie des Chemieriesen BASF habe sich in den vergangenen Handelswochen wieder relativ robust entwickelt. Dies sei vor allem deshalb bemerkenswert, weil das Nachrichtenumfeld für den konjunkturabhängigen Konzern alles andere als berauschend sei. Nun sei heute die nächste Meldung gefolgt, die Anleger besorgen dürfte.Nach einem schwachen ersten Halbjahr habe der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch erneut seine Prognose für 2019 gesenkt: Er rechne nun mit einem Umsatzrückgang um drei Prozent auf knapp 197 Milliarden Euro. Zuletzt sei er von einem Minus von 2,5 Prozent ausgegangen.Handelskonflikte und die eingetrübte Weltwirtschaft würden der deutschen Chemie- und Pharmabranche immer mehr zu schaffen machen. Die Produktion in der drittgrößten Industriebranche hierzulande solle zudem um vier Prozent sinken und damit ebenfalls noch stärker als bisher erwartet.Im Jahresverlauf gehe der VCI allenfalls von einer moderaten Erholung aus. "Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung bleiben hoch", habe Präsident Hans Van Bylen mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China, den Iran-Konflikt und den Brexit gesagt.Die heutige Meldung sowie die Spekulationen über eine Gewinnwarnung von BASF seien natürlich alles andere als erfreulich. Dennoch sollten Anleger weiter Ruhe bewahren. Womöglich seien nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Monate ohnehin fast schon alle negativen Entwicklungen "eingepreist", was die robuste Kursentwicklung bei eher mauer Nachrichtenlage erkläre.Anleger können bei der Dividendenperle an Bord bleiben, der Stopp kann bei 54,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2019)Mit Material von dpa-AFX