XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

50,43 EUR -0,51% (18.05.2022, 09:07)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.05.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie notiere aktuell auf dem Stand von 2010. Der Chemietitel habe also eine echte "Kraut und Rüben"-Phase hinter sich. Seit Anfang 2018 befinde sich der Titel sogar in einem Abwärtstrend. Dennoch sei das Papier derzeit einen charttechnischen Blick wert. Schließlich habe die Aktie bei gut 46 EUR in den letzten beiden Jahren mehrfach Halt gefunden. Zusammen mit dem ehemaligen Baissetrend seit 2018 (akt. bei 46,61 EUR) entstehe auf diesem Niveau eine markante Kreuzunterstützung. Doch nicht nur das: Aufgrund der jüngsten beiden Aufwärtskurslücken im Tagesbereich (47,70/47,88 EUR bzw. 49,43/49,78 EUR) scheine der Chemietitel die diskutierte Bastion tatsächlich als Sprungbrett nutzen zu wollen. Positive Divergenzen seitens des MACD bzw. der Relativen Stärke nach Levy würden diese Erwartungshaltung unterstreichen. Die 38-Tages-Linie (akt. bei 50,82 EUR) definiere derzeit die nächste charttechnische Hürde, ehe das Aprilhoch bei 54,18 EUR wieder in den Blickpunkt rücke.Da es sich um einen antizyklischen Trade handelt, sollten Anlegerinnen und Anleger ein striktes Stopp-Management auf Basis der oben genannten Kreuzunterstützung beachten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.05.2022)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:50,44 EUR -0,86% (18.05.2022, 09:21)