XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

82,17 EUR -2,90% (27.07.2018, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

82,22 EUR -2,82% (27.07.2018, 12:33)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Nach einem eher durchwachsenen 1. Quartal 2018 habe die BASF SE im 2. Quartal trotz des anhaltenden Gegenwinds von der Währungsseite den Umsatz und das operative Ergebnis wieder leicht steigern können. Während sich die Ergebnisschwäche in der Sparte Functional Materials & Solutions fortgesetzt habe, habe sich das Öl- und Gasgeschäft erneut sehr gut entwickelt. Die BASF SE habe ihre Prognose einer leichten Steigerung des Umsatzes und des bereinigten operativen Ergebnisses in diesem Jahr bekräftigt, obwohl die weltwirtschaftlichen Risiken, die vor allem auf geopolitische Entwicklungen und den Handelsstreit zurückzuführen seien, gestiegen seien.Auf dieser Basis sieht Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, überdurchschnittliches Kurspotenzial für die BASF-Aktie, die er daher weiter mit dem Rating "kaufen" einstuft. Am Kursziel von 98 Euro werde festgehalten. (Analyse vom 27.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: