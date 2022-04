Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Chemieherstellers BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.2,2 Milliarden Euro habe der DAX-Konzern im Vorjahr in Forschung & Entwicklung investiert. Und auch in den Vorjahren habe BASF stets viel Geld ausgegeben, um auf den verschiedensten Feldern innovative Lösungen beziehungsweise Produkte zu entwickeln. Dies spiegele sich auch bei den vielen Patenten des Jahres 2021 wider.So hätten 2021 in Deutschland nur Siemens (1.720) und Bosch (1.289) mehr Patente angemeldet als BASF. Der Chemiegigant habe mit 1.284 nur haarscharf einen Platz unter den Top 10 in Europa verfehlt. Hier liege Huawei mit 3.544 knapp vor Samsung mit 3.439.BASF sei auch hauptverantwortlich dafür, dass Ludwigshafen 1.089 Patentanmeldungen hinter München die "zwei-innovativste" Stadt Deutschlands sei - noch vor Stuttgart (1.086), Berlin (825) und Leverkusen (680).Insgesamt habe das Europäische Patentamt (EPA) vergangenes Jahr so viele Patentanmeldungen wie noch nie erhalten. So habe das EPA 188.600 Einreichungen verzeichnet, wie es am Dienstag mitgeteilt habe. Das seien 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr. "Dies unterstreicht die Kreativität und Widerstandsfähigkeit von Erfindern in Europa und weltweit", habe EPA-Präsident António Campinos gesagt.Auch wenn Forschung natürlich Geld koste, sei sie gerade im Falle von BASF absolut notwendig. Denn der Chemiesektor stehe vor regelrecht revolutionären Veränderungen. Unzählige Prozesse würden in den nächsten Jahren mit einem weitaus geringeren CO2-Ausstoß ablaufen müssen. Zudem werde das Recycling von Kunststoffen immer wichtiger. BASF scheine diesbezüglich mit diversen Kooperationen und Projekten gut aufgestellt zu sein.Die BASF-Aktie sei vorerst weiter ein Spielball der Politik: Sollten russische Erdgaslieferungen nach Deutschland demnächst ausbleiben oder stark gekürzt werden, dürfte der Kurs einknicken. Erhält BASF dagegen weiterhin das benötigte Erdgas, ist die Aktie viel zu günstig, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)