Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.03.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Tief vom 10. Dezember bei 57,35 EUR habe sich die BASF-Aktie deutlich erholen können. Dennoch weise der beschriebene Erholungsimpuls eine strukturelle Schwäche auf, da die Gegenbewegung sowohl unterhalb des ehemaligen Aufwärtstrends seit 2009 als auch unterhalb der 200-Tage-Linie (akt. bei 71,38/71,58 EUR) verblieben sei. Mit dem Unterschreiten des Aufwärtstrends seit Dezember (akt. bei 67,01 EUR) drohe nun dem Chemietitel das gleiche Schicksal wie dem DAX. So müsse aufgrund dieser Entwicklung die gesamte Erholung der letzten Monate letztlich als Bärenmarktflagge interpretiert werden. Das Auflösen dieses Konsolidierungsmusters nach unten lege nun einen erneuten Abwärtsimpuls nahe, zumal auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) zur Vorsicht mahnen würden. Vor diesem Hintergrund drohe ein Wiedersehen mit den Tiefs vom Januar und Februar bei 62,28/62,12 EUR. Danach müssten Anleger sogar mit einer Belastungsprobe des eingangs erwähnten Dezembertiefs rechnen. Um den größten Druck von der Aktie zu nehmen, sei eine Rückkehr in den o. g. kurzfristigen Erholungstrend nötig. Wirkliche Entspannung würde aber erst ein Spurt über das Widerstandsbündel bei 71,50 EUR bringen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:65,54 EUR +0,65% (28.03.2019, 17:35)