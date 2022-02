Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.02.2022/ac/a/d)



Am Freitag werde der deutsche Chemiegigant die Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan rechne damit, dass die Zahlen für das vierte Quartal erwartungsgemäß stark ausfallen oder sogar leicht über den Marktprognosen liegen würden. Der positive Gewinntrend beim Ludwigshafener Konzern dürfte nach Einschätzung von Analyst Peter Spengler von der DZ BANK auch im ersten Halbjahr 2022 anhalten. Im Zuge der Corona-Krise habe BASF deutliche Abstriche machen müssen und den Sparkurs verschärft. Dazu gehöre auch der Abbau von Arbeitsplätzen.Am Freitag dürfte ein weiterer Beleg dafür folgen, dass es bei BASF operativ rund laufe. "Der Aktionär" sei daher für den DAX-Titel optimistisch gestimmt. Dividendenjäger könnten beim Blue Chip nach wie vor einsteigen. Der Stopp könne bei 55 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.