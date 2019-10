Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). (28.10.2019/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nicht so schlimm wie befürchtet: Der Umsatz sei um 2% gesunken, der Gewinn vor Steuern und bereinigt um Sondereffekte sei jedoch um 7% angestiegen. Wer einen guten Überblick über die globale Konjunktur haben möchte sowie über die verschiedenen Industriebranchen, der sollte sich die Quartalsmitteilung von BASF durchlesen. Hier ein paar wichtige Erkenntnisse, die Heibel dem Bericht entnommen habe:BASF rechne für das laufende Jahr 2019 mit einem BIP Wachstum in Deutschland von 2,5%, die Industrieproduktion werde jedoch nur mit 1,5% anwachsen.Der niedrige Ölpreis führe zu gedämpften Preise im Bereich Chemicals, dort sei die Gewinnmarge unter Druck geraten. Daraus könne man folgern, dass die Fracking-Industrie, die Chemie-Cocktails in den Boden pumpe, um Öl nach oben zu drücken, sich derzeit zurückhalte. Es sei die Bestätigung des niedrigen Ölpreises trotz des Drohnenangriffs in Saudi Arabien: die Produktionskapazität sei deutlich größer als die aktuelle Produktionsmenge.Aus dem Bereich Materials lasse sich ableiten, dass die Autoindustrie in Europa sowie auch Asien derzeit zurückhaltend sei. Heibel habe da die Kunststoffverkleidungen in den Autos im Kopf, aber auch die vielen Kunststoffteile, die im Motor verwendet würden. In diesem Bereich spreche BASF von Preisdruck aufgrund mangelhafter Nachfrage.Chemikalien, die in Kosmetik gehen würden, hätten einen leichten Volumen- und Preisrückgang verzeichnet. Auch hier werde in Rezessionszeiten gerne gespart. Auf der anderen Seite sei der Bereich Tiernahrung ein Wachstumsbereich (+12%). Man sollte sich also zooplus nochmal näher anschauen.Insbesondere aus Brasilien berichte BASF positive Entwicklungen. Natürlich werde der Handelsstreit sowie der Brexit als Belastung dargestellt.Ein KGV von 16 und die Dividendenrendite von 5% würden gut aussehen. Fehle nur noch Wachstum, doch das könnte kommen, sobald sich die Konjunktur ein wenig erhole. Die BASF-Aktie habe zumindest schon mal positiv auf diese Aussicht reagiert und sei um 5% angesprungen, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 43 vom 25.10.2019)