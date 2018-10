Im Segment Functional Materials & Solutions konnte BASF den Umsatz verglichen mit dem dritten Quartal 2017 um 5% auf 5,2 Milliarden Euro steigern. Dies war hauptsächlich auf höhere Preise in allen Bereichen zurückzuführen, insbesondere bei Catalysts und Performance Materials. Auch der Absatz nahm zu, während sich Währungseinflüsse negativ auf den Umsatz auswirkten. Das EBIT vor Sondereinflüssen lag mit 347 Millionen Euro unter dem Niveau des Vorjahresquartals, vor allem infolge höherer Fixkosten sowie geringerer Margen in nahezu allen Bereichen. BASF hat aber in diesem Segment das Ergebnis im Laufe des Jahres 2018 von Quartal zu Quartal gesteigert und den Abstand im Vergleich zum Vorjahresquartal kontinuierlich verringert.



Im Segment Agricultural Solutions konnte der Umsatz gegenüber dem dritten Quartal 2017 deutlich um 26% auf 1,2 Milliarden Euro gesteigert werden. Dies war zurückzuführen auf Portfolioeffekte aus der Transaktion mit Bayer, ein höheres Preisniveau und leicht gesteigerte Mengen. Negative Währungseinflüsse belasteten weiterhin die Umsatzentwicklung. Das EBIT vor Sondereinflüssen war trotz der saisonbedingt stark negativen Ergebnisse der von Bayer akquirierten Geschäfte nur um 26 Millionen Euro schwächer als im Vorjahresquartal. Das BASF-Geschäft ohne die Bayer-Aktivitäten erreichte ein deutlich höheres Ergebnis als im dritten Quartal 2017. Ohne die negativen Währungseffekte wäre das EBIT vor Sondereinflüssen auch insgesamt leicht gestiegen.



"Nach Unterzeichnung der Vereinbarung mit LetterOne sind Umsatz und EBIT des Öl-und-Gas-Geschäfts, rückwirkend zum 1. Januar 2018 und unter Anpassung der Vorjahreswerte, nicht mehr in den entsprechenden Werten der BASF-Gruppe enthalten", erläuterte Hans-Ulrich Engel: "Deshalb werden diese Aktivitäten in unserer Berichterstattung auch nicht mehr als Segment aufgeführt." Bis zum Abschluss der Transaktion wird das Ergebnis nach Steuern der Wintershall-Gruppe im Jahresüberschuss der BASF-Gruppe als separate Position ("Jahresüberschuss aus nicht fortgeführtem Geschäft") ausgewiesen. Im dritten Quartal 2018 erhöhte sich der Jahresüberschuss aus nicht fortgeführtem Geschäft um 86 Millionen Euro auf 235 Millionen Euro. Maßgeblich hierfür waren höhere Preise und Mengen sowie das im dritten Quartal 2018 erfolgte Offshore-Lifting in Libyen; im Vorjahr war dieses im zweiten Quartal erfolgt. Der Preis für ein Barrel der Referenzrohölsorte Brent notierte im dritten Quartal 2018 bei durchschnittlich 75 USD (Vorjahresquartal: 52 USD). Die Gaspreise an den europäischen Spotmärkten legten im Vergleich zum Vorjahresquartal ebenfalls deutlich zu.



Der Umsatz bei Sonstige lag hauptsächlich aufgrund gestiegener Verkaufsmengen und -preise im Rohstoffhandel mit 827 Millionen Euro (plus 51%) deutlich über dem Vorjahresquartal. Das EBIT vor Sondereinflüssen verbesserte sich vor allem durch Bewertungseffekte aus dem Long-Term-Incentive-Programm deutlich von minus 203 Millionen Euro auf minus 83 Millionen Euro.



Entwicklung von Ergebnis und Cashflow der BASF-Gruppe



Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter sank um 136 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,31 Euro im Vergleich zu 1,45 Euro im Vorjahresquartal. Das um Sondereinflüsse und Abschreibungen auf immaterielle Werte bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 Euro im Vergleich zu 1,40 Euro im dritten Quartal 2017.



Im dritten Quartal 2018 lag der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit mit 2,9 Milliarden Euro um 865 Millionen Euro unter dem Wert des Vorjahresquartals. Maßgeblich hierfür war die Veränderung des Nettoumlaufvermögens, insbesondere die verglichen zum Vorjahresquartal höhere Mittelbindung in den Vorräten sowie die geringere Mittelfreisetzung aus den Forderungen. Der Free Cashflow betrug 2 Milliarden Euro, nach 2,8 Milliarden Euro im Vorjahresquartal.



Die Bilanzsumme der BASF-Gruppe erhöhte sich um 6,8 Milliarden Euro auf 85,6 Milliarden Euro. Zu diesem Anstieg trug der Erwerb wesentlicher Geschäfte und Vermögenswerte von Bayer in Höhe von 8 Milliarden Euro bei. Die Nettoverschuldung stieg infolge der Kaufpreiszahlung an Bayer im Vergleich zum 31. Dezember 2017 um 6,5 Milliarden Euro auf 18 Milliarden Euro. Am 30. September 2018 betrug die Eigenkapitalquote der BASF-Gruppe solide 43%.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,30 EUR -2,83% (26.10.2018, 08:51)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,30 EUR (25.10.2018)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:
BASF11

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:
BAS

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:
BFFAF

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).







