Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,76 EUR -1,53% (31.10.2019, 11:30)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,93 EUR -1,49% (31.10.2019, 11:45)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (31.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die schwache Konjunktur macht BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) weiter zu schaffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal sei der Umsatz um 2 Prozent auf 15,2 Mrd. Euro gesunken. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei um fast ein Viertel auf 1,1 Mrd. Euro zurückgegangen - ebenso wie der Nettogewinn (911 Mio. Euro). "Besonders der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet unser Geschäft", habe Unternehmenschef Martin Brudermüller laut Mitteilung gesagt. Hinzu kämen die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit. Dies alles bremse die Wirtschaft nicht nur in den exportorientierten Ländern Europas, sondern auch die US-Wirtschaft habe sich deutlich verlangsamt. China wachse zwar weiter, aber mit geringerem Tempo. Die Produktion in der Autoindustrie sei gegenüber dem ersten Halbjahr noch einmal gesunken.Am Aktienmarkt sei die Bilanz dennoch gut angekommen: Auf Monatssicht sei der DAX-Wert um mehr als 8 Prozent nach oben geklettert. Denn in einigen Sparten sei es wieder etwas besser gelaufen als zuletzt. Umsatz- und Ergebnisrückgang seien daher weniger stark ausgefallen als erwartet. Zudem habe das Unternehmen entgegen so mancher Befürchtung die im Sommer gesenkte Prognose bekräftigt. Demnach rechne BASF für 2019 weiter mit einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses um bis zu 30 Prozent und einem leicht sinkenden Umsatz.Bei Analysten hingegen habe sich die Euphorie in Grenzen gehalten: Zwar seien hier und da die Kursziele leicht angehoben worden. Von den 21 Experten, die den Titel unter die Lupe genommen hätten, würden allerdings nach wie vor lediglich vier zum Kauf raten; die meisten würden "halten" sagen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 65,74 Euro - und damit fast 5 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Vor allem der schwache Barmittelzufluss sei bemängelt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: