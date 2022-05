Hinweis auf Interessenkonflikte:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Chemiekonzern BASF habe kürzlich seien Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Darüber hinaus sei der DAX-Titel aufgrund der anhaltenden Unsicherheit an den Märkten und vor allem auch wegen des Dividendenabschlags von 3,40 Euro je Aktie auf ein neues Jahrestief gefallen. Was sei jetzt zu tun?Gehe es nach den Analysten, so biete sich ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau durchaus an. So habe etwa die Privatbank Berenberg die Einstufung auf "hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen, was deutlich über dem aktuellen Kursniveau liege. So lange sich für China oder das Autogeschäft keine Verbesserung abzeichne, falle es schwer, für BASF eine positivere Einschätzung vorzunehmen, so Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die unter dem historischen Durchschnitt liegende Bewertung sei wegen der bestehenden Risiken angebracht.Das Analysehaus Warburg Research habe indes das Kursziel für die BASF-Anteile von 67,50 auf 66,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "buy" belassen. Das erste Quartal sei gut gewesen, aber die Unsicherheit bleibe enorm hoch, habe Analyst Oliver Schwarz geschrieben.Hingegen habe die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die DAX-Titel von 62 auf 63 Euro leicht angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser habe ihr Bewertungsmodell für den Chemiekonzern an die Ergebnisse des ersten Quartals sowie Währungsbewegungen angepasst.Auch "Der Aktionär" sehe für die sehr günstig bewertete BASF-Aktie noch reichlich Luft nach oben. Allerdings sollte vor einem Einstieg wegen des angeschlagenen Charts und der hohen Risiken nun nicht ins fallende Messer gegriffen werden, sondern zunächst eine Bodenbildung abgewartet werden.Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 39,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link