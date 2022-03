Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BASF.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Beginn des Krieges in der Ukraine habe der Kurs der BASF-Aktie in der Spitze mehr als zwölf Prozent nachgegeben. Heute habe die Aktie zumindest einen Teil der Verluste wettmachen können. Unterdessen gebe es Neuigkeiten von der BASF-Tochtergesellschaft, die bereits gestern Abend besonders im Fokus gestanden habe.Wintershall Dea verfolge angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine keine zusätzlichen Projekte zur Förderung von Gas und Öl mehr. Zudem habe der Vorstand entschieden, die Finanzierung von Nord Stream 2 in Höhe von rund einer Milliarde Euro abzuschreiben, habe das Unternehmen heute mitgeteilt. Zahlungen nach Russland würden "grundsätzlich mit sofortiger Wirkung" eingestellt.Bereits zuvor habe Firmenchef Mario Mehren betont, dass durch den russischen Krieg gegen die Ukraine "das Fundament der Zusammenarbeit in den Grundfesten auf das Schwerste erschüttert worden sei". In den bestehenden Erdgas-Förderprojekten Juschno-Russkoje und Achimov in Sibirien bleibe das Unternehmen aber vertreten, habe es geheißen. Die Förderprojekte würden demnach Europa mit Energie versorgen.Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea sei an der Finanzierung der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 beteiligt, für deren Betrieb die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren ausgesetzt habe. Der Betreiber der Pipeline mit Sitz im Schweizer Kanton Zug solle nach Angaben einer Behördenvertreterin vor dem Aus stehen.Die BASF-Aktie bleibt grundsätzlich attraktiv, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Der Konzern dürfte die Auswirkungen der Spannungen mit Russland gut verkraften können. Mit erhöhter Volatilität sei jedoch auch in den kommenden Tagen zu rechnen. (Analyse vom 02.03.2022)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BASF.