BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.10.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Im August habe die BASF-Aktie die wichtige Haltezone aus dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit Herbst 2008 (58,33 EUR) sowie den horizontalen Unterstützungen zwischen 57,48 EUR und 56,01 EUR einer Belastungsprobe unterzogen. Auf dieser Basis habe der Chemietitel seinerzeit ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet. Knapp darunter verlaufe mit der 200-Monats-Glättung (akt. bei 54,16 EUR) eine weitere extrem wichtige Rückzugslinie. Die zuvor angeführte Candlestickformation erfahre aktuell eine zusätzliche Bestätigung. Schließlich würden die jüngsten drei Monatskerzen einen nicht ganz idealtypischen "morning star" bilden. Ein zweites Candlestickmuster unterstreiche also die Relevanz der beschriebenen Kumulationsunterstützung. Da auch der RSI eine positive Divergenz ausgeprägt habe und der MACD auf historisch niedrigem Level notiere, spreche einiges für ein Halten der Bastion bei rund 55 EUR. Eine technische Aufwärtsreaktion gewinne weiter an Konturen, wenn der seit Januar 2018 bestehende Baissetrend (akt. bei 67,99 EUR) überwunden werde. Im Erfolgsfall winke ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahreshochbei 74,61 EUR. Als strategische Absicherung sei indes der o. g. langfristige Durchschnitt prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.10.2019)