Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Das erste langfristige Kaufsignal bei der BASF-Aktie sei da, das nächste stehe bevor! Es gebe also wieder gute Gründe, nach einer über anderthalb Jahre andauernden Baisse in dem zyklischen DAX-Wert investiert zu sein. Der am Allzeithoch 98,80 Euro vom Januar 2018 ausgehende Abwärtstrend sei inzwischen gebrochen worden. Im November werde dann aller Wahrscheinlichkeit nach der MACD-Indikator auf Monatsbasis ein Kaufsignal geben. Es wäre das erste seit September 2016. Damals sei binnen eines halben Jahres ein Anstieg um 22 Prozent gefolgt. Dieses Mal sei zumindest schon einmal der Weg bis 74,60/76,50 Euro frei, wo sich das 52-Wochen-Hoch, die 50-Prozent-Fibonacci-Marke der Abwärtswelle sowie die 55-Monats-Linie befinden würden. Der Gleitende Durchschnitt habe sich in der Vergangenheit regelmäßig als Magnet für den BASF-Kurs erwiesen. Aus Fibonacci-Sicht läge das mögliche Erholungsziel sogar um 82,50 Euro, dem 61,8-Prozent-Retracement. Abgesichert werden könne die Position mit einem Stopp bei 54,00 Euro. Dort wäre die BASF-Aktie nicht nur unter das Doppeltief von 2016 und 2018 und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2012 gefallen, sondern hätte auch den mächtigen 200-Monats-Durchschnitt unterschritten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:66,99 EUR +0,06% (23.10.2019, 08:28)