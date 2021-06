Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,98 EUR -0,22% (03.06.2021, 11:01)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,98 EUR -0,01% (03.06.2021, 11:16)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF wolle sich laut Insiderberichten offenbar von seiner Beteiligung am Spezialchemieunternehmen Solenis trennen - oder diese zumindest reduzieren. Gemeinsam mit dem Finanz- und Mitinvestor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) würden derzeit verschiedene Ausstiegsoptionen geprüft.Bei dem möglichen Ausstieg sei ein Börsengang oder ein Verkauf möglich. Der deutsche Chemiekonzern und CD&R würden einem Bloomberg-Bericht zufolge eine Bewertung von 5 Milliarden Dollar (4 Mrd. Euro) einschließlich Schulden anstreben.Der deutsche Konzern halte aktuell 49 Prozent an Solenis. Das Unternehmen sei 2019 aus einer Fusion eines von CD&R gekauften Unternehmens mit einer BASF-Sparte hervorgegangen. Solenis beschäftige mehr als 5.200 Mitarbeiter und komme auf einen Jahresumsatz von rund drei Milliarden Dollar. Das Unternehmen stelle vor allem Chemikalien zur Wasseraufbereitung her.Eine Trennung von der Beteiligung oder zumindest der Abbau der Anteile wären keine Überraschung, da es zu der Strategie des seit Mai 2018 amtierenden Konzernchefs Martin Brudermüller passe. Er habe zu seinem Amtsantritt gesagt, dass er den Konzern "evolutionär" weiterentwickeln wolle. Dazu gehöre, dass sich der Konzern von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen trenne."Der Aktionär" bleibt für die BASF-Anteile daher unverändert bullish gestimmt. Anleger können bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,6 Prozent) weiterhin zugreifen, so Benedikt Kaufmann. Das Investment sollte nach wie vor mit einem Stoppkurs bei 58,00 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 03.06.2021)Mit Material von dpaAFX