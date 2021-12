Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

59,76 EUR +0,52% (21.12.2021, 17:29)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

59,74 EUR +1,15% (21.12.2021, 17:16)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Es sei nicht weniger als ein Meilenstein für BASF: Der Verbundstandort in Zhanjiang - der zweite in China und der siebte weltweit. Den jüngsten Berichten zufolge komme BASF bei der Errichtung gut voran. So habe es kürzlich noch grünes Licht von der chinesischen Umweltschutzbehörde gegeben.Damit liege der DAX-Konzern voll im Plan, wonach 2022 mit der Produktion in der riesigen Anlage begonnen werden könne. So sollten zunächst drei Produktionslinien für technische Kunststoffe mit einer Kapazität von 80.000 Jahrestonnen errichtet werden. In den folgenden Jahren sollten noch drei zusätzliche Linien gebaut werden.Für BASF mache es natürlich absolut Sinn, die Präsenz im weltweit wichtigsten Chemiemarkt, weiter auszubauen. Der zweite Verbundstandort im Reich der Mitte könnte die Umsätze des Chemiegiganten zusätzlich ankurbeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: