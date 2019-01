Börsenplätze BASF-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In den Medien wimmele es seit gestern von Berichten über den Verdacht der Spionage eines chinesischen Unternehmens bei BASF. Doch weitaus interessanter für den Konzern sowie für die Anteilseigner sollten eher zwei andere Meldungen gewesen sein, die fast untergegangen wären.So plane BASF offenbar, durch Teilverkäufe die Übernahme des Polyamidgeschäfts von Solvay zu retten. BASF und Konkurrent Solvay hätten sich schon im September 2017 auf die Übernahme der Sparte geeinigt und eigentlich sollte der Deal bereits 2018 abgeschlossen werden. Doch die EU-Kommission verlange offenbar weitere Zugeständnisse, um grünes Licht zu geben. Am 25. Januar solle jetzt endlich die Entscheidung fallen. Und Insidern zufolge erwäge BASF nun den Verkauf von Unternehmensteilen im Volumen von rund 450 Mio. Euro, um die Erlaubnis zu erhalten. Es sollte die kommenden zwei Wochen also spannend bleiben.Ferner sei bekannt geworden, dass China im Zuge der Verhandlungen über mögliche Auswege im Zollstreit mit den USA seine Agrarmärkte - zumindest teilweise - öffne. Demnach seien nun fünf gentechnisch veränderte Pflanzensorten für Raps, Mais und Sojabohnen für den Import freigegeben worden. Und zwei davon würden von der Saatgutsparte von BASF hergestellt.Das Wertpapier arbeite indes weiter an der Bodenbildung.Langfristig orientierte Anleger mit starken Nerven können nach wie vor wieder erste Positionen bei der Dividendenperle BASF (Rendite: 5,3 Prozent) aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link