Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,56 EUR -0,35% (18.07.2019, 08:40)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (18.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BASF: Kursabgaben bis 56,01 EUR möglich - ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) befindet sich seit Januar 2018 nach einem Hoch bei 98,80 EUR in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei sie im Dezember 2018 auf ein Tief bei 57,35 EUR zurückgefallen und habe sich danach auf 74,61 EUR erholt. Von dieser Erholung sei inzwischen aber kaum noch etwas übrig. Am 31. Mai habe BASF bereits wieder bei 58,41 EUR notiert. Danach habe der Wert eine bärische Flagge ausgebildet, aus der er im Zuge der Zahlen vom 9.Juli nach unten ausgebrochen sei. Zuletzt sei es zu einem Pullback an die Flagge gekommen. Gestern sei BASF aber an der Unterkante nach unten abgeprallt.BASF dürfte in den nächsten Tagen weiter unter Druck stehen. Abgaben bis 56,01 EUR und damit auf eine langfristig sehr wichtige Unterstützung müssten aktuell einkalkuliert werden. Eine Besserung des kurzfristigen Bildes ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 62,01 EUR. Dann könnte es zu einer Erholung bis 64,60 EUR oder sogar 68,86 EUR kommen. (Analyse vom 18.07.2019)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:60,84 EUR -1,41% (17.07.2019, 17:35)