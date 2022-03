Offenlegungen



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der Umsatz sei in Q4/2021 gegenüber Q4/2020 um satte 24% auf EUR 19,8 Mrd. geklettert. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sei um rund EUR 100 Mio. auf EUR 2,2 Mrd. gestiegen. Das EBIT vor Sondereinflüssen sei ebenfalls um rund EUR 100 Mio. auf EUR 1,2 Mrd. geklettert. Bezogen auf das Gesamtjahr 2021 sei der Umsatz gegenüber 2020 um 33% auf EUR 78,6 Mrd. und das EBIT vor Sondereinflüssen um 118% auf EUR 7,8 Mrd. gestiegen. Verglichen mit dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019 sei dies ein sattes Plus von 67%. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hätten die Verkaufspreise um 25% und die abgesetzten Mengen um 11% gesteigert werden können. Die Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital (Return on Capital Employed; ROCE) habe sich 2021 auf 13,5% nach 1,7% in 2020 belaufen und damit deutlich über dem Kapitalkostensatz von 9% gelegen.Der operative Cash-Flow habe im Jahr 2021 um 34% auf EUR 7,2 Mrd. und der freie Cash-Flow um 63% auf EUR 3,7 Mrd. zugelegt. Für das abgelaufene Geschäftsjahr beabsichtige BASF eine Dividende von EUR 3,40 je Aktie vorzuschlagen (2020: EUR 3,30 je Aktie), was einer Summe von EUR 3,1 Mrd. entspreche. Damit sei die Gewinnausschüttung vollständig durch den freien Cash-Flow gedeckt.Bei Vorlage der Q4-Zahlen habe BASF seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben, wonach man einen Umsatz zwischen EUR 74 und 77 Mrd. und ein EBIT vor Sondereinflüssen zwischen EUR 6,6 und 7,2 Mrd. anpeile. Die Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital (Return on Capital Employed; ROCE) solle zwischen 11,4% und 12,6% (2021: 13,5%) betragen. Für die CO2-Emissionen werde ein Ausstoß zwischen 19,6 Millionen Tonnen und 20,6 Millionen Tonnen prognostiziert. Im Vorjahr hätten sich diese auf 20,2 Millionen Tonnen belaufen. Wegen der Auswirkungen von Sanktionen und Gegensanktionen auf die Industrieproduktion infolge des anschließenden Kriegsausbruchs in der Ukraine sei der gegebene Ausblick nach Erachten des Analysten mit Vorsicht zu genießen.Das Produktportfolio sei in sechs Geschäftssegmente gegliedert: Chemicals mit einem Umsatzanteil von 17% im Jahr 2021, Materials (19%), Industrial Solutions (11%), Surface Technologies (29%), Nutrition & Care (8%) und Agricultural Solutions (11%). Aus den unterschiedlichsten Bereichen würden rund 90.000 Kunden beliefert. Die breite Aufstellung ermögliche es, Schwächen in einzelnen Bereichen besser abfedern zu können.BASF mache sich die Verbundstrategie zunutze, bei der Produktionsanlagen und ihre Energieversorgung zwecks Effizienzsteigerung intelligent miteinander vernetzt würden. Beispielsweise werde die Abwärme eines Betriebs einem anderen als Energie zur Verfügung gestellt oder Nebenprodukte an anderer Stelle als Einsatzstoff genutzt. Der Verbundstandort in Ludwigshafen sei das größte zusammenhängend entwickelte Chemieareal der Welt.Die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts mit seinen Implikationen auf die weitere Entwicklung der Konjunktur und hier vor allem auf die Industrieproduktion dürfte eine Revision des Ausblicks zur Folge haben. Vielen Kunden aus dem Industriebereich dürften die hohen Energie- und Rohstoffpreise erheblich zusetzen. Zunehmende Störungen in den Lieferketten infolge von Produktionsunterbrechungen könnten die Abwärtsdynamik verschärfen. Auf der Habenseite könne BASF mit einer umfassenden Produktpalette bzw. breiten Diversifikation punkten. Des Weiteren weise die Aktie eine attraktive Bewertung und hohe Dividendenrendite auf.Angesichts der von ihm erwarten konjunkturellen Abschwächung und sich eintrübenden Gewinnaussichten für das Chemieunternehmen ändert Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), seine Empfehlung von "Kauf" auf "Halten". Das ermittelte Kursziel von EUR 59,00 (zuvor: EUR 72,70) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der BASF-Aktie berücksichtige in puncto EV/EBITDA und Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 5%, welcher ihm aus der historischen Betrachtung gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 23.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: