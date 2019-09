Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Lauf der BASF-Aktie setze sich fort. Ausgehend von dem im August markierten Jahrestief bei 55,64 Euro habe der DAX-Titel nun fast 20 Prozent zugelegt und mittlerweile eine kleine Fahnenstange ausgebildet. Der Konzern arbeite indes weiter intensiv daran, zukünftig kräftig an der Elektromobilität zu verdienen.Denn BASF wolle sich offenbar nicht nur an europäischen Batteriezellfabriken beteiligen. Der Chemieriese wolle ab Januar auch gemeinsam mit den französischen Konzernen Eramet und SUEZ ein Kreislaufsystem für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien entwickeln. Geplant sei demnach ein Kreislaufsystem, durch das aus Teilen der alten Batterien neue produziert werden könnten.SUEZ-Vorstand Jean-Marc Boursier habe erklärt: "Bis 2027 sollen in Europa rund 50.000 Tonnen Batterien recycelt werden. Bis 2035 könnte die Menge beinahe das 10-fache betragen."Der breit aufgestellte Konzern bleibt auch deshalb für langfristig orientierte Dividendenjäger ein attraktives Investment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.