Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (04.07.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Kein Stein bleibt auf dem anderen - AktienanalyseBei BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) bleibt kein Stein auf dem anderen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um Wachstum und Ertragskraft des Chemiegeschäfts wieder stärker voranzutreiben, habe Firmenchef Martin Brudermüller eine weitreichende Reorganisation sowie ein neues Effizienzprogramm auf den Weg gebracht, das ab Ende 2021 einen Ergebnisbeitrag von zwei Mrd. Euro bringen solle. Im Zuge dessen wolle sich der Konzern auch von einigen Sparten trennen - unter anderem der Bauchemie. Über mangelndes Interesse könne sich BASF nicht beklagen. Neben mehreren US-Firmen solle auch Schweizer Konzern Lafarge-Holcim an dem Geschäft der Leverkusener interessiert sein. Der Wert werde auf drei Mrd. Euro veranschlagt.Das dürfte den zuletzt arg gebeutelten Kurs stützen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2019)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:62,65 EUR +0,11% (04.07.2019, 15:27)