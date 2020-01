Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (07.01.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).BASF habe laut eigenen Angaben (21.12.) einen Vertrag zum Verkauf der Bauchemie-Aktivitäten (Umsatz Gj. 2018: 2,48 (Konzern: 62,68) Mrd. Euro; bereinigtes EBIT Gj. 2018: 72 (Konzern: 6.353) Mio. Euro) unterzeichnet. Beim Käufer handle es sich um das Private-Equity-Unternehmen Lone Star, weshalb Diermeier keine kartellrechtlichen Probleme erwarte. Der Verkaufspreis betrage 3,17 Mrd. Euro, was der Analyst als recht attraktiv für BASF einstufe. Die Transaktion, die für Diermeier keine Überraschung darstelle, solle in Q3/2020 vollzogen werden. Damit schreite der Umbau des Chemieriesen weiter voran.Im laufenden Geschäftsjahr stehe auch der Vollzug des im September 2019 vereinbarten Verkaufs des Pigmentgeschäfts (Umsatz Gj. 2018: 1 Mrd. Euro) für 1,15 Mrd. Euro an die japanische DIC an. Außerdem sei für die zweite Jahreshälfte der Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens/der Tochtergesellschaft Wintershall Dea angedacht.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BASF-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei 68 Euro belassen. (Analyse vom 07.01.2020)Börsenplätze BASF-Aktie: